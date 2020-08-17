В этот день в 1812 году русские войска одержали верх над французами в битве близ Полоцка

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17 августа 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети. Генерал от инфантерии Витгенштейн

В августе 1812 года русский корпус Витгенштейна (17 тыс. штыков и сабель) занимал позиции севернее Полоцка, имея задачу удерживать линию по реке Западная Двина и прикрывать петербургское и рижское направления. В начале августа к Полоцку выдвинулись 2 французских корпуса общей численностью свыше 30 тыс. человек, под командованием маршалов Сен-Сира и Удино) с целью угрожать наступлением на Псков и Санкт-Петербург.

Витгенштейн не стал уповать на авось и первым атаковал противника, чтобы рассечь его силы, 17 августа русские войска неожиданно нанесли удар по центру позиций французов. Те были захвачены врасплох и опрокинуты. При отступлении войска Сен Сира и Удино понесли тяжелые потери, сам Удино был тяжело ранен. Французы окатились за Западную Двину. На следующий день Сен-Сир решил предпринять контрнаступление. Он бросил в огонь 3 французские дивизии и артиллерию, насчитывавшую 60 полевых орудий. Основные удары пришлись по центру и левому флангу боевых порядков русских. Получив жестокий отпор лягушатники засверкали пятками. Их преследовала русская кавалерия вплоть до Полоцка, сам Сен-Сир едва не попал в плен. Это была последняя попытка французов прорваться к Санкт-Петербургу.