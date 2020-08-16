В этот день в 1941 году Сталин подписал приказ, запрещавший красноармейцам сдаваться в плен

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16 августа 2020, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В этот день в 1941 году Ставка Верховного Главного Командования РККА издала приказ № 270. В нем говорилось, что каждый боец, командир или политработник был обязан сражаться до последней возможности. Запрещалось сдаваться в плен врагу. Ослушавшиеся признавались дезертирами, а их семьи подлежали аресту и лишались всех государственных пособий и поддержки.

Текст приказа- «… Приказываю:

1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава.

2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть, как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам.

3. Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен, – уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи.

4. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах...».

Документ был подписан Сталиным, Молотовым, маршалами Советского Союза - Будённым, Ворошиловым, Тимошенко, Шапошниковым и генералом армии Жуковым.