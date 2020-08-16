В этот день в 1812 году две русские армии соединились в Смоленске

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16 августа 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Первая западная русская армия Барклая Де Толли и вторая западная русская армия Багратиона 16 августа 1812 года расположились на левом берегу Днепра близ Смоленска. Произошло столь необходимое в стратегическом плане объединение двух армий. Но ситуация осложнялась тем, что главнокомандующие этих объединений люто ненавидели друг друга. К тому же, им на пятки наступали корпуса маршалов Нея и Груши Великой французской армии.

Сам город оборонял корпус Раевского. По нему и пришелся первый мощный удар французского авангарда в Смоленском сражении. Войска маршалов Франции Нея и Груши пытались захватить город с ходу, но встретили решительный отпор 7-го русского корпуса и вынуждены были откатиться назад, и потратить немало времени для перегруппировки.

Тем временем, подошли основные силы французов, тут же была развернута артиллерия Великой армии и русские войска подверглись жесточайшему пушечному обстрелу. По мере подхода осадной артиллерии огонь противника усиливался. Вскоре возник пожар в западной части города, а французы пошли на приступ. Гремела канонада, трещала ружейная пальба, в проломах городской стены русские и французские пехотинцы сходились в яростном штыковом бою. Поверженные солдаты валились снопами. Кровопролитная схватка длилась до поздней ночи. И стала затихать уже при полной темноте. Впрочем, ночь не была абсолютно черна, поскольку озарялась пожаром, уничтожавшим город.

Под прикрытием относительной темноты изрядно потрепанный корпус Раевского был сменен корпусом Дорохова, которому на усиление передали дивизию Коновницына, им предстояло удерживать противника в неравном арьергардном сражении как можно дольше. А тем временем основные силы русской армии продолжили отступление в восточном направлении, на Москву.