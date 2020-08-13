В этот день в 1743 году российская императрица Елизавета подписала указ о запрете смертной казни

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13 августа 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Дочь Петра I императрица Елизавета I подписала 13 августа 1743 года указ, отменяющий смертную казнь на всей территории Российской империи. В ее царствование никто не был умерщвлен на эшафоте.

Казни проводилась в бытность Екатерины II, но в редких случаях. В одном из таковых особой чести был удостоен Емельян Пугачев. В дальнейшем был большой по продолжительности период, когда эшафоты использовали только для телесных наказаний и шельмования. По этой причине казнь декабристов в 1826 году выглядела трагикомично, поскольку и палача найти не смогли, и в постройке виселиц также не было специалистов.