Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели История 13+

В этот день в 1743 году российская императрица Елизавета подписала указ о запрете смертной казни

, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1743 году российская императрица Елизавета подписала указ о запрете смертной казни
Фото: соцсети

Дочь Петра I императрица Елизавета I подписала 13 августа 1743 года указ, отменяющий смертную казнь на всей территории Российской империи. В ее царствование никто не был умерщвлен на эшафоте.

Казни проводилась в бытность Екатерины II, но в редких случаях. В одном из таковых особой чести был удостоен Емельян Пугачев. В дальнейшем был большой по продолжительности период, когда эшафоты использовали только для телесных наказаний и шельмования. По этой причине казнь декабристов в 1826 году выглядела трагикомично, поскольку и палача найти не смогли, и в постройке виселиц также не было специалистов.

ША

В мире

«Уходи!», скандируют люди и требуют отставки Лукашенко. В Беларуси полным ходом идет общенациональная забастовка

«Уходи!», скандируют люди и требуют отставки Лукашенко. В Беларуси полным ходом идет общенациональная забастовка

Еще один способ протеста мирных граждан Белоруссии против диктатуры и нечестных выборов - забастовки. Рабочие массово покидают свои места на заводах, рынках и стройках и требуют отставки Лукашенко.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью