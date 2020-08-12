Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели История 13+

В этот день в 1890 году Андрей Пастухов совершил восхождение на западную вершину Эльбруса

, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1890 году Андрей Пастухов совершил восхождение на западную вершину Эльбруса
Фото: соцсети

Русский военный ученый Андрей Пастухов и сопровождавшие его донские казаки Хоперского полка взошли 12 августа 1890 года на западную вершину Эльбруса, высочайшую точку Европы.

Были проведены 12 августа 1890 года топографические исследования седловины и вершин Эльбруса. В честь Андрея Пастухова позже была названа группа скал, расположенных на южном склоне горы выше двух параллельных скальных гряд. Сейчас через скалы Пастухова пролегает классический маршрут восхождения на Эльбрус.

ША

В мире

Политолог заявил о страхе Лукашенко быть казненным оппозицией за захват власти

Политолог заявил о страхе Лукашенко быть казненным оппозицией за захват власти

Президент Александр Лукашенко боится смертной казни, которая, согласно законодательству Белоруссии, может применяться за захват власти. Соответствующую точку зрения высказал политический эксперт Илья Гращенков.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью