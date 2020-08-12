В этот день в 1890 году Андрей Пастухов совершил восхождение на западную вершину Эльбруса

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12 августа 2020, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Русский военный ученый Андрей Пастухов и сопровождавшие его донские казаки Хоперского полка взошли 12 августа 1890 года на западную вершину Эльбруса, высочайшую точку Европы.

Были проведены 12 августа 1890 года топографические исследования седловины и вершин Эльбруса. В честь Андрея Пастухова позже была названа группа скал, расположенных на южном склоне горы выше двух параллельных скальных гряд. Сейчас через скалы Пастухова пролегает классический маршрут восхождения на Эльбрус.