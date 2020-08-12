В этот день в 1890 году Андрей Пастухов совершил восхождение на западную вершину Эльбруса
12 августа 2020, 20:23[ «Аргументы Недели» ]
Русский военный ученый Андрей Пастухов и сопровождавшие его донские казаки Хоперского полка взошли 12 августа 1890 года на западную вершину Эльбруса, высочайшую точку Европы.
Были проведены 12 августа 1890 года топографические исследования седловины и вершин Эльбруса. В честь Андрея Пастухова позже была названа группа скал, расположенных на южном склоне горы выше двух параллельных скальных гряд. Сейчас через скалы Пастухова пролегает классический маршрут восхождения на Эльбрус.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.