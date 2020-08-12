Вечная память команде АПРК «Курск»

В этот день, 12 августа 2000 года затонул К-141 «Курск». Этот подводный крейсер был одним из самых мощных в российском ВМФ. Андреевский флаг на нем был поднят 30 декабря 1994 года.
На момент учений 12 августа 2000 года на «Курске» было 24 крылатые ракеты и 24 торпеды. Внезапно, произошла авария, в результате которой лодка затонула на глубине 108 метров в Баренцевом море, в 175 км от Североморска. Суть происшедшего до сих под не стала достоянием общественности. Экипаж этого подводного корабля насчитывал 118 человек, все они погибли. Эти герои пали не в бою, но их подвиг не стал менее значимым.
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