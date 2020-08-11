В этот день эскадра Ушакова разгромила турецкий флот у мыса Калиакрия

Аргументы Недели → История 13+

11 августа 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Эскадра кораблей Черноморского флота под командованием контр-адмирала Федора Ушакова внезапно атаковала турецкий флот, возглавляемый капудан-пашой Хусейном. Русские корабли, чтобы поймать ветер тремя колоннами прошли между мысом Калиакрия и турками.

Внезапный маневр Ушакова поставил турецкий флот в тактически невыгодное положение. Федор Федорович пошел на это риск несмотря на то, что его эскадра оказалась в пределах досягаемости огня турецких батарей, расположенных на берегу.

У русских было 15 линейных кораблей 2 фрегата. У турок – 18 линейных кораблей и 17 фрегатов. Но у османов не было никакой возможности маневрировать, а корабли Ушакова получили преимущество по ветру. Русские стремительно приближались к противнику на короткие дистанции расстреливали турецкие корабли из палубных пушек. Бой продолжался до заката и возобновился на следующий день. Турецкий флот был практически уничтожен. А уже 12 августа корабли Ушакова вернулись в Севастополь.