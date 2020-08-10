В этот день в 1705 году в Астрахани началось крупное народное восстание
10 августа 2020, 17:14[ «Аргументы Недели» ]
Крайнее недовольство народа вызвали бесчисленные налоги и такие же поборы, а также жестокие методы правления астраханского воеводы. Главной движущей силой этого бунта стали сосланные в Астрахань, после мятежа 1698 года – стрельцы. Похоже русским властям хоть кол на голове теши, не учит их ничему история. Сейчас все повторяется в отечестве нашем с поразительным совпадением.
Астраханский бунт был такой же безжалостный и беспощадный, как и все российские смуты. Воеводу убили, его участь разделили и другие государственные чиновники. Дворяне местные, как водится в таких случаях, претерпели тотальное уничтожение, а их имущество было разграблено. Вскоре мятеж охватил все нижнее Поволжье. Царицын бунтовщикам захватить не удалось. Также на их призыв поднять мятеж - не откликнулись ни Дон, ни Яик.
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