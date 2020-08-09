9 августа - день боевой славы, в честь победы в Гангутском сражении

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9 августа 2020, 21:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Морское сражение при мысе Гангут стало одним из ярчайших событий Северной войны. Формально им руководил Апраксин, фактически – Петр Великий, 99 русских галер и скампавей (15 тыс. моряков) вступили в схватку с эскадрой шведских парусных кораблей (15 линейных кораблей, 3 фрегата, 2 бомбардирских корабля и 9 галер).

На этот раз на стороне русских была сама природа, бой проходил при полном штиле, что лишило шведов возможности маневрировать. Решающим стала работа бомбардиров. Пушки были раскалены от непрекращающейся около двух часов пальбы, все пространство сражения было затянуто плотным пороховым дымом. В кульминационный момент русские моряки ринулись на абордаж и захватили несколько вражеских кораблей белым оружием и в рукопашном бою. Потери шведов были ужасающими. Командующий шведской эскадрой адмирал Эреншельд был захвачен в плен.