9 августа - день боевой славы, в честь победы в Гангутском сражении
9 августа 2020, 21:19[ «Аргументы Недели» ]
Морское сражение при мысе Гангут стало одним из ярчайших событий Северной войны. Формально им руководил Апраксин, фактически – Петр Великий, 99 русских галер и скампавей (15 тыс. моряков) вступили в схватку с эскадрой шведских парусных кораблей (15 линейных кораблей, 3 фрегата, 2 бомбардирских корабля и 9 галер).
На этот раз на стороне русских была сама природа, бой проходил при полном штиле, что лишило шведов возможности маневрировать. Решающим стала работа бомбардиров. Пушки были раскалены от непрекращающейся около двух часов пальбы, все пространство сражения было затянуто плотным пороховым дымом. В кульминационный момент русские моряки ринулись на абордаж и захватили несколько вражеских кораблей белым оружием и в рукопашном бою. Потери шведов были ужасающими. Командующий шведской эскадрой адмирал Эреншельд был захвачен в плен.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.