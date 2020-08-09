«Шли, шли, но не дошли». Франция и Россия возможно планировали вторжение в Индию ещё при Павле I

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9 августа 2020, 10:47 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Вражда России с Британской империей сформировывалась ещё в XVIII столетии. Особенно отношения между странами испортились после прихода к власти Павла I, весьма неоднозначного правителя, славящегося жутким самодурством.

Поначалу русский император активно поддерживал антифранцузскую коалицию и посылал воевать в Альпы самого Суворова. Но уже к окончанию века он резко изменил своё решение и отрёкся от прежних союзников. Основная причина разрыва с Англией крылась в захвате Мальты. Оккупация британцами острова, принадлежавшего великому Ордену Креста, всерьёз разгневала российского императора. После этого события Павел быстро порвал отношения с Британской короной и начал сотрудничество с Наполеоном, ставшим тогда первым консулом Франции.



В 1840-х годах появилась информация о совместных планах Франции и России покорения Британской Индии. Некоторые историки приравнивают эту информацию к обычному вымыслу. Долгое время секретный план Павла считался не более, чем мистификацией. Но находились и те, кто охотно верили в сговор российского государя с Бонапартом. Считалось, что план разработал Наполеон и даже прислал ко двору Павла своего верного ставленника Дюрока. Но известный историк Милютин считает подобную информацию мифом. Он проводил подробное расследование и выяснил, что Дюрок ездил в Петербург уже после смерти императора. К тому же отсутствие в архивах Российской империи всяких данных о возможной операции против британцев вызывало подозрения в недостоверности этих сведений.



Сам план гласил, что в Индию должны были отправиться две крупные войсковые экспедиции. Французский и российские корпуса (по 35 000 человек) при поддержке артиллерии планировали объединиться в устье Волги, а затем переплыть через Каспийское море. Там были они вероятно прошли через Персию и достигли бы Кандагара. Далее отыскать путь в Индию уже не составило бы никакого труда. Павел I якобы настаивал, чтобы французов возглавил не кто иной, как известный генерал Массен. Вторгнувшись в Индию, объединённые силы могли бы с лёгкостью сокрушить британские колониальные войска и установить там новое правление. Индийцы же не смогли бы оказать никакого сопротивления. В те времени они ещё даже толком не освоили порох и продолжали использовать в боях лучников. Если бы поход удался, возможно, никакой Отечественной войны 1812 года и вовсе бы не случилось. Франция и Россия надолго бы осталась в союзных отношениях. Но история пошла по иному пути.



Считается, что операция не состоялась непосредственно из-за смерти Павла I. Также утверждается, что крупный казачий корпус во главе с атаманом Орловым в 1801 году всё же выступил в Среднеазиатский поход, надеясь пройти через Хиву и Коканду в земли Индии. Но войско было развёрнуто в обратном направлении уже в Саратовской губернии. Орлову поступили сведения о гибели императора. Казачий корпус был немедленно отозван. В том же году вышеупомянутый казачий атаман скончался от апоплексического удара.