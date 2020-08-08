В этот день в 2008 году грузинская армия предприняла наступление в Южной Осетии

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8 августа 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Практически сразу после ноля часов в ночь на 8 августа 2008 года грузинские сухопутные войска начали операцию «წმინდა ველი» [ts’minda veli] – «чистое поле». Артиллерийскому обстрелу подверглись позиции российских миротворцев, осетинских ополченцев и населенные пункты, затем в дело вступили грузинские танки и мотопехота.

Грузинским войскам, прошедшим американскую военную подготовку, в тот день удалось немногое. Были захвачены три осетинских села и пригороды Цхинвала. Бравые картвельские солдаты проявляли отчаянную смелость пока им противостояли немногочисленные миротворцы и плохо вооруженное ополчение.

Когда в небе над Грузией появились ударные самолеты российских ВВС, а колонны 58-ой армии стали приближаться к Рокскому туннелю у правителей в Тбилиси затряслись поджилки. Первые же авиаудары российских бомбардировщиков по грузинским военным объектам вызвали панику в кабинете Мишико Саакашвили. В руках грузинского лидера дрожала телефонная трубка, когда он звонил своим западным покровителям, жалуясь на внезапно возникшие военные проблемы.