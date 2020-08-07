В ночь на 7 августа 1941 был совершен первый воздушный таран

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7 августа 2020, 16:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Советский летчик-истребитель, младший лейтенант Виктор Васильевич Талалихин, израсходовав в бою все боеприпасы пошел на таран самолета противника в небе над Москвой.

Талалихину было всего 22 года отроду, когда он совершил свой первый таран. Его истребитель И-16 тип 29 отправил в пике на землю немецкий бомбардировщик He-111 «Хенкель». В официальных источниках о событиях той ночи сказано: « В ночь на 7 августа 1941 года заместитель командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка ПВО 6-го истребительного авиационного корпуса ПВО, младший лейтенант Талалихин одним из первых военных лётчиков РККА произвёл таран в ночном воздушном бою над Москвой в Великой Отечественной войне, сбив в небе Москвы бомбардировщик He-111 из состава 7-й эскадрильи 26-й бомбардировочной эскадры. Самолёт Талалихина упал в лес вблизи деревни Степыгино (ныне - городской округ Домодедово), а сам раненый лётчик на парашюте спустился в речку Северку».