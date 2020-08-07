Первые конкистадоры. Древние финикийцы и карфагеняне вероятно бывали не только в Британии, но и достигали Америки

Аргументы Недели → История 13+

7 августа 2020, 09:15 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Мало кто знает, что первыми активными колонизаторами островов и континентов в округе были вовсе не греки. Началось всё ещё с древней Финикии, расположенной в местности современного Ливана.

Местные города-государства всегда находились на «чёрной полосе», и нередко подвергались ударам со стороны крупных империй. Известно, что финикийцы, семитоязычные племена Палестины, родственные евреям, первыми начали осваивать колонии на островах в Средиземноморье. Им были нужны новые торговые пути для создания крупной богатой державы, а заодно обороняться от врагов. Таким образом, они сумели превратиться в первую могущественную метрополию задолго до Троянской войны. У них имелся непосредственный союз с Египтом, а также двухсторонний торговый договор с фараоном. Египтяне предпочитали не трогать финикийские города и активно взаимодействовали с ними.

Впоследствии, финикийцы всё же лишились своих владений. Их завоевывали то ассирийцы, то окрестные племена, а позднее уже и персы. Метрополия перестала существовать, но при этом она сохранила за собой множество разных колоний. Все эти колонии давно мечтали отделиться от центральной власти, что, конечно же, и случилось. Карфаген, ранее основанный финикийцами в Тунисе, превратился в крупнейшее государство, сохранив все семитские традиции предков. Его власть продолжала расширяться, а мореплаватели, как и прежде, совершали походы к далёким островам. Известно, что финикийцы исследовали не только Средиземноморье, но и путешествовали намного дальше. Они умудрились достичь даже Азорских островов, а по некоторым данным, и Саргассова моря, ведущего к берегам Америки. Существует даже гипотеза, что финикийским мореходам удалось совершить высадку не только в Северной, но и в Южной Америке. Там они якобы познакомились с местными племенами и основали фактории. Карфагеняне сообщали, что путь к далёким землям был опасным из-за гигантских водорослей и различных морских чудовищ, нападающих на корабли. Но данная теория, как правило, отвергается официальными историками.

Финикийцы достигали и островов Британии, а возможно и Ирландии. Эти сведения уже богаты доказательствами и признаются многими учёными. Одним из местных «Колумбов» звался Гимильконом Мореплавателем. Этот человек принадлежал к развивающейся Карфагенской республике, уже успевшей заявить о себе на все окрестные земли. Гимилькон жил примерно в конце 5-го столетия до нашей эры. Вместе с братом он совершил практически невозможное, достиг далёких земель, о которых лишь говорилось в легендах. Ганнон в свою очередь сумел проплыть вдоль западного побережья Африки достаточное расстояние, совершив путешествие к землям нынешнего Камеруна. По другим данным, его флотилия даже достигала мыса Доброй Надежды. Гимилькон же плавал в Британию, где попытался основать новые колонии. Основной задачей его путешествий было создание оловянных торговых форпостов. В те времена олово считалось весьма ценным элементом, необходимым для изготовления бронзы. Существует множество спорных теорий о реальном существовании Карфагенских факторий в землях нынешней Англии. Наиболее часто к колониям финикийцам относят современный Корнуолл. Наличие многих оловянных и цинковых приспособлений явно говорят о давнем присутствии здесь карфагенян. Предполагается, что вместе с финикийцами сюда прибывали и еврейские торговцы.

Есть даже недоказанные теории, говорящие о том, что коренное население Британии является якобы потомками народа Финикии. Наименование «Британия» также относят к еврейскому слову «brit», что в переводе означает «союз». Некоторые приравнивают к потомкам финикийцев нынешних ирландцев. Не исключены и факты смешений колонистов с местным населением. Данные гипотезы – скорее миф, чем правда, но всё же существуют целые сообщества, активно развивающие эту тему и исследующие тайны происхождения бриттов. Официальные историки относят эти теории к мифическим хроникам Гальфрида Монмутского, в которых говорится о связи троянцев с британскими королями. Ничего из написанного средневековым историком так и не было доказано. Соответственно, подобные сведения невозможно считать достоверными.