В этот день в 1941 году началась героическая оборона Одессы

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5 августа 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Фронт приблизился к Одессе 5 августа 1941 год. Эту дату историки считают началом обороны города, которая продлилась 73 дня до 16 октября 1941 года.

Ставка Верховного главнокомандующего приказала Южному фронту оборонять Одессу до последнего. Нарком ВМФ СССР адмирал Николай Кузнецов отдал соответствующий приказ Черноморскому флоту. 13 августа город был полностью окружен противником. 19 августа был создан Одесский оборонительный район, подкрепления, материальные средства и техника сюда перебрасывались по морю. Одесса оборонялась активно, насколько раз войска РККА наносили контрудары по противнику, который нес чувствительные потери. 1 октября началась эвакуация Одесского гарнизона. 16 октября последний красноармеец взошел на морской транспорт. В районе Одессы были оставлены силы и материальные средства для ведения партизанской войны, базой сопротивления стали катакомбы.