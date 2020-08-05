В этот день в 1699 году в Азовском море состоялся первый парад российского флота
5 августа 2020, 18:56[ «Аргументы Недели» ]
Под строгим взором Петра I прошел первый парад российского флота 5 августа 1699 года на рейде Таганрога. В нем участвовала эскадра из десяти малых кораблей: двух галер, двух бригов, четырех парусных шлюпов, имевших на вооружении до 22 пушек.
Сначала был проведен смотр кораблей вооружения и личного состава эскадры. На следующий день это военно-морское соединение было разделено на две части, и состоялись первые двусторонние учения недавно зародившегося российского флота. На третий день маневры продолжились.
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