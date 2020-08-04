Фронтовая сводка Совинформбюро за 4 августа 1944 года

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4 августа 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В течение 4 августа западнее города Резекне наши войска, с боями продвигаясь вперёд, заняли более 40 населённых пунктов, в том числе Осагалы, Раджели, Борбали, Раксала, Громалти, Кропини, Луксти и железнодорожную станцию Межаре.

Северо-западнее и западнее города Каунас наши войска вели наступательные бои, в ходе которых заняли более 200 населённых пунктов; среди них крупные населённые пункты Шидлово, Жогине, Германы, Бетигола, Полепи, Угяны, Эйрагола, Гялово, Чекишки, Вильни, Лекайце, Ново-Сады, Полобе, Поташе.

Юго-западнее и южнее города Мариамполь наши войска, преодолевая сопротивление противника, с боями заняли более 100 населённых пунктов и среди них Потыльче, Эглоболе, Юргезиоры, Тракяны, Шиплишки, Калетник, Липняк, Нова-Весь, Краснополь, Ременкине и железнодорожные станции Тракишки, Калетник.

Юго-западнее города Сандомир (Польша) наши войска, продолжая бои по расширению плацдарма на левом берегу реки Висла, заняли более 100 населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты Гжибув, Печоноги, Стопница, Паца-Нув, Горыславице, Строжиска, Новы-Корчин.

Северо-западнее и западнее города Жешув (Польша) наши войска, продолжая наступление, с боями заняли более 50 населённых пунктов, среди которых крупные населённые пункты Бабуле, Гыки-Дембяки, Подлесье, Добрынин, Оцека, Сендзишув, Ропчице, Загужице и железнодорожные станции Жохув, Сендзишув.