В этот день в 1943 году партизаны начали операцию «Рельсовая война»

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3 августа 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В ночь на 3 августа 1943 года 167 партизанских бригад и отрядов одновременно начали проведение диверсионных акций на коммуникации немецких войск. Данная операция проводилась в интересах фронта и была спланирована в Москве. Она длилась примерно полтора месяца и получила наименование «Рельсовая война».

Подготовка к этой операции началась заблаговременно, центр обеспечил заброску взрывчатых веществ и амуниции партизанским отрядам. Подрывники из различных формирований консолидировано уничтожали участки железнодорожного полотна, мосты, эшелоны, станции, хранилища ГСМ и военные склады противника. В операции приняло участие 167 бригад и отдельных отрядов, почти 100 тыс. человек. Действия развернулись на огромной территории - площадью около 750 тыс. кв. км.