«Тревога! На нас напали!». Исчезнувшая армия Камбиса вполне могла быть попросту разгромлена

Аргументы Недели → История 13+

3 августа 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Многие наслышаны про легендарного царя Камбиса II, правящего в Персии VI века до нашей эры. Это было время загадок и тайн, когда мифы и легенды воспринимались за явь.

Вот именно поэтому историкам и сложно ориентироваться на банальные записи летописцев. Многие события, происходившие в те времена, нередко переписывались по воле правителей, не желавших портить собственную репутацию и подвергать сомнению престиж своего государства. Поэтому работа историков и археологов считается одной из самых сложнейших в мире. Про царя Камбиса нам известно не слишком много. В основном его история окутана легендами. Очень много информации мы узнали в основном от Геродота, который более-менее детально расписал походы властителя Персии в Египет.

Из школьных учебников мы знаем, что армия Камбиса II была затеряна среди песков. В те дни Египет был уже покорён державой Ахеменидов. Камбиса официально провозгласили фараонам. Он даже носил египетские одеяния, чтобы как можно скорее влиться в местное общество. Но всё же персидский владыка презирал и ненавидел местные обычаи. Некоторые источники ясно говорят про осквернения египетских храмов, устроенные персами. Камбис не церемонился ни со жрецами Египта, ни с местными святынями. Он даже сразил священного быка Аписа на глазах у всех священнослужителей. Мечтою Камбиса II было покорение не только страны фараонов, но и окрестных земель. Неподалёку находилось могущественное царство Куш, сохранявшее наследие древней Кермы. Местный кушитский фараон отказался признавать величие Персии и грубо оскорбил посольство Камбиса. Персидский владыка не потерпел подобного отношения и начал готовиться к войне с южными народами. Помимо Куша он планировал завоевать Карфаген и оазисы, сохранявшиеся за египетским сопротивлением.

Исчезновение армии Камбиса произошло между оазисами Сива и Харга. Первый корпус, направленный царём на покорение осколков Египта, был полностью уничтожен пустыней. Во всяком случае, так гласят официальные теории. Вторая армия была также разгромлена, но полностью не погибла. Жители Куша так и не покорились власти Ахеменидов. Куда пропала первая армия никто не знал вплоть до загадочной находки в 2009 году. Тогда братья-археологи Кастельони обнаружили в Сахаре тысячи костей вместе с различными драгоценностями. Они посчитали свою находку за обнаружение пропавшей армии Камбиса.

По официальным данным, персидскую армию погубила мощнейшая песчаная буря. Однако эти гипотезы нередко создавали диссонанс. Войска Ахеменидов были прекрасно подготовлены к любым природным явлениям. Многие из тех, кто участвовал в войне на стороне Камбиса, набирались из пустынных жителей. Соответственно, погибнуть от песчаной бури эти суровые люди едва ли могли. И вот в 2014 году учёный-египтолог по имени Олаф Кейпер из Лейденского университета выдвинул другую теорию, более реалистичную и правдоподобную.

По мнению Кейпера, первая армия Камбиса могла быть наголову разгромлена египетскими повстанцами. Страна фараонов покорилась персам далеко не вся. Многие местные жители продолжали ненавидеть чужеземцев. В оазисе Сива тогда находился центр сопротивления. Непокорных египтян возглавлял самопровозглашённый фараон Петубаст III. Он рассчитывал на изгнание чужаков из родных земель и восстановление былой славы наследников Гора. Внезапная атака повстанцев вполне могла уничтожить персов всех до единого. К тому же Ахеменидов могли сбить с толку местные проводники, указав им неверный путь. Отклонение от курса нередко приводит к фатальным последствиям. Петубаст III был уничтожен вместе с сопротивлением лишь после прихода к власти царя Дария. Тогда Дарий послал в Египет большую армию для устранения инсургентов.

Местный наместник Арианд жестоко расправился с мятежниками. Все сведения о погибшей армии персов во время песчаной бури могли быть попросту сфальсифицированы по приказу Дария. Ведь Дарий, как никто другой, заботился о престиже собственной державы и не желал, чтобы общественность узнала о фатальном разгроме под Сивой. Кейпер нашёл особые записи, в которых сам Петубаст заявлял о проведённой успешной засаде против персидских войск. Повстанцы прекрасно знали родные земли и отлично в них ориентировались. К тому же никто не отменял тот факт, что египтяне могли напасть под покровом песчаной бури. Подобная атака могла стать настоящим ударом даже для самых профессиональных бойцов.