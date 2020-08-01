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В этот день в 1789 году Александр Суворов одержал победу над Юсуфом-пашой

, 20:02 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель ]

В этот день в 1789 году Александр Суворов одержал победу над Юсуфом-пашой
Фото: соцсети

Австрийские войска (около 18 тыс. штыков и сабель) под командированием принца Кобургского оказались близ Фокшан перед 30-тысячным турецким войском Юсуф-паши. Австрийский военачальник, понимая свое отчаянное положение, послал гонца русскому отряду, возглавляемому генералом Александром Суворовым, с просьбой о помощи.

Александр Суворов, не мешкая поднял войска в ружья, взял с собой 7 тыс. пехотинцев и ускоренным маршем направился на помощь австрийцам. Русские за 26 часов прошли около 50 верст и соединилась с союзниками до начала битвы. Турки располагались на высотах и вели себя безрассудно, полагая, что значительное численное и тактическое преимущество дает им на это право. Суворов построил свою пехоту в каре, австрийцев заставил сделать то же самое. Союзные войска под командованием Александра Васильевича атаковали противника и решительным натиском опрокинули его. Турки побежали, Суворов бросил в погоню австийскую конницу. Потери в турецком войске были ошеломляющими.

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