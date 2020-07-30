В этот день в 1812 году началось сражение русских и французов под Клястицами, закончившееся поражением последних

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30 июля 2020, 21:16 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Русский корпус Петра Витгенштейна в кампании 1812 года прикрывал Санкт-Петербург. 30 июля 1812 года эти войска встали на пути корпуса маршала Франции Удино. В трехдневном сражении русские нанесли сокрушительное поражение французам и не позволили прорваться противнику к Санкт-Петербургу. В этой битве погиб легендарный гусар, русский генерал Яков Кульнев.

Французские войска (28 тыс. штыков и сабель при 114 полевых артиллерийских орудиях) под командованием маршала Удино в последних числах июля по пути на Санкт-Петербург заняли деревню Клястицы. Ему противостоял русский корпус генерала Витгенштейна (около 13 тыс. штыков и сабель при 72 полевых пушках). Авангард французов (три кавалерийских полка и конная артиллерийская батарея) продвинулся несколько далее и достиг деревни Якубово. Здесь его встретил русский конный отряд – четыре эскадрона Гродненского гусарского полка и пять сотен казаков под командованием генерал-майора Кульнева. Несмотря на значительное преимущество в силах, французы дрогнули и подались назад, но получив подкрепление устояли. Началась лихая кавалерийская рубка, которая продолжалась до заката.

В ночь к Якубово подошли основные силы Витгенштейна. На рассвете русские пошли в атаку. Подоспевшие затемно батальоны Удино не успели закрепиться в Якубово и очень скоро были выбиты из деревни вмести с французским авангардом. Войска Удино отошли к Клястицам, переправившись через реку Нищу по единственному мосту, который тут же был подожжен. На другом берегу реки французы развернули батарею и начали поливать огнем русские войска, не давая им форсировать водную преграду.

Кульнев повел своих гусар и казаков вплавь, а 2-ой батальон Павловского гренадерского полка успел пробежать через горящий мост и атаковал противника в штыки. Стремительный натиск Павловцев и перешедших реку конников заставил французов поспешно отступить, бросив несколько пушек. Войска Удино не смогли закрепиться и в Клястица, продолжили отходить далее. Их преследовал отряд Кульнева – гусары, казаки, гренадерский батальон и легкоконная артиллерийская батарея, который в пылу сражения вышел слишком далеко вперед, оторвался от своих и оказался перед основными силами Удино.

Французов и русских на этот раз разделяла река Дрисаа. На той ее стороне, где находились войска Удино была деревня Боярщино, в которой укрылась французская артиллерия. Кульнев повел своих солдат вперед, переправился через реку тут же попал под губительный пушечный огонь, ядро убило под ним коня, отозвало ему ноги. Отряд Кульнева понес тяжелые потери и вынужден был отступить. Солдаты не смогли забрать своего командира с собой, он остался умирать на поле боя.

Удина бросил вдогонку за русскими свой авангард во главе с генералом Вердье. Французам не удалось далеко продвинуться вперед, вскоре они наткнулись на основные силы Витгенштейна и были разгромлены. Русские вновь овладели инициативой. Удино не стал рисковать и продолжил отступление. Генерал Витгенштейн в реляции императору Александру I сообщил о победе, трех тысячах пленных и десяти тысячах убитых французах. А маршал Удино отступил на левый берег Западной Двины и больше попыток прорваться к Санкт-Петербургу не предпринимал. Наполеон, испугавшись результата этой баталии направил для усиления своего левого фланга корпус Сен-Сира, ослабив тем основную часть Великой французской армии.