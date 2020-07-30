Расовый бунт в Чикаго: причины и последствия

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30 июля 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pokazuha.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В 1919 году в Чикаго произошел расовый бунт, который вошёл в историю как один из самых кровавых. Погибли 23 темнокожих и 15 белых, более 500 человек получили ранения. Свыше тысячи чёрных семей лишились домов, которые сожгли бунтующие.

Все началось с трагедии, которая произошла с семнадцатилетним черным парнем Юджином Вильямсом. Эта история случилась на берегу озера Мичиган. Юджин находился в компании темнокожих друзей и случайно заплыл на плоту в район пляжа для белых. Один из отдыхавших там возмутился и стал кидать камни. Вильямс свалился с плота и утонул. Полиция отказалась арестовывать виновника смерти чернокожего, это и привело к расовому бунту.

К началу 1919 года в Чикаго численность чёрного населения стремительно росла, а состояние экономики так же стремительно ухудшалось. Общественно-политическая обстановка была напряженной. В основном это было связано с «Великим переселением», когда в период 1890-1920 годов около 2 млн. афроамериканцев переселились из сельских районов южных штатов в крупные города северо-востока и Среднего Запада.

Тысячи негров стали жить бок о бок с иммигрантами из Европы в Южной Стороне Чикаго, где была работа на скотобазах, бойнях и мясокомбинатах. Ирландцы, которые появились здесь раньше, яростно защищали свою территорию от незваных пришельцев.

По окончании Первой Мировой войны обострилась борьба за рабочие места и жилье. Появились этнические банды, и отмечалось бездействие полиции.

Расследованием преступлений занималась межрасовая городская комиссия, усилиями которой был опубликован доклад, призванный положить конец предрассудкам и дискриминации. Губернатор штата Иллинойс Фрэнк Лоуден предпринял по просьбе мэра Чикаго Уильяма Томпсона ряд шагов по усмирению бунта и недопущения подобных волнений в дальнейшем.

Многие предприятия Чикаго в течение всего мятежа и несколько дней после него были закрыты во избежание стычек между воинствующими группами. Конец бунту положило принятое белой и чёрной сторонами решение держаться друг от друга подальше.