После Второй Мировой в Иностранный легион хлынули эсэсовцы

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30 июля 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели», Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа ]

Фото: соцсети

После Второй Мировой войны у легиона появился новый ресурс – эсэсовцы. Они десятками тысяч шли служить своим «проигравшим победителям», значительная их часть потом полегла под Дьенбьенфу (Вьетнам), найдя-таки смерть от советского оружия (от судьбы не уйдешь).

Обвальное сокращение армий как покойного Варшавского договора, так и до сих пор существующего НАТО, вызвало высвобождение огромного количества квалифицированных военных кадров. При этом, разумеется, из натовских армий народу уволилось меньше (хотя бы потому, что они были меньше по численности), кроме того, здесь было гораздо меньше проблем с последующим трудоустройством и соцобеспечением. А вот «восточников», которых на соответствующем «рынке труда» оказалось очень много, чаще всего без всяких денег и прав, огромной популярностью стал пользоваться именно Иностранный легион, который кроме хороших денег дает право на французское гражданство. К тому же теперь здесь уже нет рабских условий службы, несравненно лучше стали и бытовые условия.

Читать статью полностью: Французский Иностранный легион стал мифом самого себя