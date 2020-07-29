В этот день в 1702 году русское войско разбило шведов в сражении при Гуммельсгофе

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29 июля 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Русский 10 тысячный корпус под командование генерал-фельдмаршала Бориса Шереметева настиг шведский отряд (численностью около 5700 штыков), возглавляемый генералом Шлиппенбахом. В короткой, но кровопролитной стычке шведы были разбиты на голову.

Утром 29 июля Шереметев двинул вперед авангард, в который входили полки Семёна Кропотова, Никиты Полуэктова и князя Вадбольского, а также иррегулярную конницу калмыков, татар и казаков. Русские быстро достигли реки Эмбах, сбили неприятельские аванпосты, форсировали водную преграду и настигли противника в 15 верстах от реки у мызы Гуммельсгоф.

Шлиппенбах атаковал русский авангард, и поначалу немного потеснил его. Но, очень вскоре подошли основные силы Шереметева), завязался упорный бой. Когда сражение достигло наибольшего накала, Шереметев ввел в дело резерв. Свежие русские батальоны начали обходить шведов с флангов. Неприятель попытался совершить перестроение, но смешал свои боевые порядки, дрогнул под натиском русской пехоты и начал отступление, перешедшее в повальное бегство. Шлиппенбах едва избежал плена.

Шведы потеряли 2 тыс. человек убитыми, 238 пленными (по другим данным - 5490 убитыми и ранеными, 308 пленными). Русским достались 21 знамя, 16 орудий и весь шведский обоз. Корпус Шереметева потерял 400 человек убитыми и несколько сотен ранеными. После этого сражения Шереметев беспрепятственно прошёл всю южную Лифляндию, забирая запасы продовольствия, разрушая укрепления, захватывая пленных.