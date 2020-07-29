В этот день в 1936 году утверждено звание Герой Советского Союза

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29 июля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Постановлением ЦИК СССР почетное звание Героя Советского Союза - высшая степень отличия за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига, было утверждено 16 апреля 1934 года. Положение о звании Героя было утверждено 29 июля 1936 года. Этого почетного звания удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг как во время боевых действий, так и в мирное время.

Первыми Героями Советского Союза стали 20 апреля 1934 года 7 летчиков , это - А. Ляпидевский, С. Леваневский, В. Молоков, Н. Каманин, М. Слепнев, М. Водопьянов, И. Доронин, осуществившие эвакуацию из ледового лагеря на материк терпящих бедствие участников экспедиции и членов экипажа парохода «Челюскин», утонувшего в Беринговом море.

Изначально никакие знаки отличия к данному званию не предусматривались, а выдавалась только грамота от ЦИК СССР. Но летчикам, спасшим людей, были еще вручены ордена Ленина. Все последующие Герои также стали получать ордена Ленина, но законодательно это было закреплено только 1936 году Положением о звании Героя.

Еще один дополнительный знак отличия для Героя - медаль «Герой Советского Союза» - была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года. Другим Указом от 16 октября 1939 года был утвержден вид медали, получившей название «Золотая Звезда».