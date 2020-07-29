В этот день в 1974 году была создана группа спецназа «Альфа»

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29 июля 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

По приказу председателя КГБ СССР Юрия Андропова 29 июля 1974 года при 7-м Управлении Госбезопасности была создана группа «А», в последствии получившая наименование «Альфа».

Основная задача, которая ставилась перед подразделением, заключалась в проведении операций, направленных на предотвращение терактов, захватом заложников и транспортных средств, режимных объектов и дипломатических представительств как на территории СССР, так и за рубежом. Командиром группы был назначен Герой Советского Союза майор Виталий Бубенин. Вновь созданная структура имела шесть региональных подразделений в городах Минске, Киеве, Краснодаре, Алма-Ате, Свердловске и Хабаровске. Боевым крещением "Альфы" стал знаменитый штурм дворца афганского диктатора Амина в Кабуле 27 декабря 1979 года.