В этот день в 1944 году от финских оккупантов был освобожден Петрозаводск

Аргументы Недели → История 13+

28 июля 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Красная Армия 28 июля 1944 в ходе Выборгско-Петрозаводской операции изгнала финских оккупантов из столицы Карелии города Петрозаводск.

В Выборгско-Петрозаводской операции приняли участие войска Ленинградского и Карельского фронтов, Онежской и Ладожской флотилий. В наступление было брошено около 202 тыс. человек, 588 самолетов, 223 танка и САУ, до 4000 единиц ствольной артиллерии. В ходе тяжелых боев финская оборона была взломана и 28 июля части РККА вошли в Петрозаводск.