В этот день в 1914 году Гаврило Принцип выстрелами из пистолета убил наследника австрийского престола и его жену
28 июля 2020, 18:34[ «Аргументы Недели» ]
В Сараево 28 июля 1914 года произошло событие, повлекшее за собой начало Первой мировой войны. Сербский националист Гаврило Принцип застрелил австрийского престолонаследника Франца Фердинанда и его жену.
Вена обвинила в содеянном Сербию. Россия вступилась за братский славянский народ, Берлин ответил на этот шаг объявлением войны Санкт-Петербургу. Великобритания и Франция, верные союзническому долгу, выступили против Германии и объединившихся с ней Австро-Венгрии и Османской империи. Тяжелая, кровопролитная война продолжалась без малого четыре года. В ходе нее впервые были применены танки и химическое оружие. Результат ее был ошеломляющем. По Европе прокатилась мощная волна революций. Война разрушила сразу три империи: Российскую, Германскую и Османскую. По окончании Первой мировой планету охватила пандемия испанки, унесшая больше жизней, чем сама война.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.