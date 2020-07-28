В этот день в 1914 году Гаврило Принцип выстрелами из пистолета убил наследника австрийского престола и его жену

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28 июля 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Сараево 28 июля 1914 года произошло событие, повлекшее за собой начало Первой мировой войны. Сербский националист Гаврило Принцип застрелил австрийского престолонаследника Франца Фердинанда и его жену.

Вена обвинила в содеянном Сербию. Россия вступилась за братский славянский народ, Берлин ответил на этот шаг объявлением войны Санкт-Петербургу. Великобритания и Франция, верные союзническому долгу, выступили против Германии и объединившихся с ней Австро-Венгрии и Османской империи. Тяжелая, кровопролитная война продолжалась без малого четыре года. В ходе нее впервые были применены танки и химическое оружие. Результат ее был ошеломляющем. По Европе прокатилась мощная волна революций. Война разрушила сразу три империи: Российскую, Германскую и Османскую. По окончании Первой мировой планету охватила пандемия испанки, унесшая больше жизней, чем сама война.