В этот день в 1147 году была основана Москва, по одной из версий

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27 июля 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В 1147 году, 27 июля была основана Москва, если верить написанному в повести «Сказание об убиении Даниила Суздальского и начале Москвы». А произошло это во время трапезы на холме близ реки Москвы. В этот день князь Суздальский Юрий Владимирович Долгорукий устроил великий пир в честь своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича. Место понравилось Юрию Долгорукому своей естественной защищенностью. И велел он заложить град мал.

По некоторым данным первое название города Кучков, по имени владевшего этими землями боярина Степана Кучки, по другим данным приглашение Юрий слал своему родственнику Святославу следующего содержания: «Прииде ко мне, брате, в Москов». То есть, та историческая встреча состоялась не на голом месте, а в уже построенном городке.