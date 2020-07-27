В этот день в 1147 году была основана Москва, по одной из версий
27 июля 2020, 19:53[ «Аргументы Недели» ]
В 1147 году, 27 июля была основана Москва, если верить написанному в повести «Сказание об убиении Даниила Суздальского и начале Москвы». А произошло это во время трапезы на холме близ реки Москвы. В этот день князь Суздальский Юрий Владимирович Долгорукий устроил великий пир в честь своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича. Место понравилось Юрию Долгорукому своей естественной защищенностью. И велел он заложить град мал.
По некоторым данным первое название города Кучков, по имени владевшего этими землями боярина Степана Кучки, по другим данным приглашение Юрий слал своему родственнику Святославу следующего содержания: «Прииде ко мне, брате, в Москов». То есть, та историческая встреча состоялась не на голом месте, а в уже построенном городке.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.