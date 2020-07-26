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В этот день в 1938 году Ежов направил Сталину расстрельный список на 139 имен

, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1938 году Ежов направил Сталину расстрельный список на 139 имен
Фото: соцсети

26 июля 1938 года глава НКВД Ежов представил на утверждение Сталину список из 139 смертников, занимавших высокие посты в армии, партии и спецслужбах. Сталин вычеркнул из списка лишь одну фамилию.

26 июля 1938 года нарком внутренних дел Николай Ежов отправил Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову список из 139 фамилий лиц, подлежащих расстрелу. Сталин одобрил расстрел всех упомянутых в списке, но вычеркнул из него одну фамилию. В списке было 137 мужчин и две женщины — Евгения Коган и Фаина Нюрина-Нюренберг. Временно спасённым оказался маршал Александр Егоров. Но, уже в феврале 1939 года и он был расстрелян.

ША
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