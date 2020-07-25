В этот день в 1826 году казнили пятерых декабристов

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25 июля 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Смертной казни подлежали вожди Северного и Южного обществ Кондратий Рылеев и Павел Пестель, а также Сергей Муравьёв-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин, непосредственно руководившие восстанием Черниговского полка. Пятым приговорённым к смерти стал Пётр Каховский.

Казнь была проведена 25 июля 1826 года в кронверке Петропавловской крепости. В силу обстоятельств она затянулась до следующего утра. Веревки не выдержали веса троих приговоренных и порвались, их позже повесили повторно. Российская общественность и сейчас осуждает Николая I за исполнение этого приговора. Но, хочется напомнить читателю о том, что на кон был поставлены не только династический интерес Николая Павловича Романова, но и само существование всей огромной российской державы. Есть смысл поговорить о другом историческом факте.

Николай Павлович на смертном одре.

Речь идет об отречении Николая II (который приходится правнуком Николаю I). История не терпит сослагательного наклонения. Но, если бы последний российский монарх не смалодушничал, проявил твердость характера и сумел удержать корону и ситуацию в своих руках, возможно, мы бы сейчас жили в другой стране. Впрочем, Николай II, к сожалению, не обладал чертами своих предков и, вероятно, был не способен руководить страной в тяжелое для нее время. Не повезло России с Николаями Романовыми. В 1856 один из них, то есть Николай Павлович – проиграл Крымскую войну. Другой, Николай Александрович – в 1917 году проиграл вообще все, в том числе и жизнь своих детей.