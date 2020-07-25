В этот день в 1812 году начался арьергардный бой под Островно

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25 июля 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

портрет: Графа Остермана-Толстого

Армия Барклая-де-Толли достигла Витебска раньше французов и желая задержать наступление Наполеона до получения точных известий о 2-й Западной армии, направила 4-й пехотный корпус и Сводный кавалерийский отряд к местечку Островно неподалеку от Витебска по дороге на Бешенковичи.

Этот бой сейчас более всего известен фразой командира заслона Графа Остермана-Толстого. В критический момент ему был задан самый насущный на Руси вопрос: «Что делать?» На что он ответил: «Ничего, стоять и умирать!»

Днем ранее, в полосе ответственности корпуса графа Витгенштейна, авангард генерал-майора Якова Кульнева провел стремительный рейд на левом берегу реки Западная Двина близ местечек Браславе и Леонполе. Партия Храброго Кульнева (так его величали гусары) состояла из нескольких летучих легкоконных отрядов. Один из них уничтожил неприятельский транспорт, следовавший под прикрытием полутора тысяч штыков, а другой захватил французский сторожевой пост у деревни Черново. Оба отряда взяли в плен двух офицеров и 430 нижних чинов противника. Сам Кульнев командовал кавалеристами, участвовавшими в бою близ местечек Браславе и Леонполе. Там было уничтожено много солдат противника и взято в плен 240 нижних чинов.

Портрет: Якова Кульнева