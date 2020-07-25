В этот день в 1772 году произошел первый раздел Польши

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25 июля 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Россия, Австрия и Пруссия 25 июля 1772 года заключили окончательное соглашение о первом разделе Польши. К России были присоединены часть Белоруссии и польская часть Ливонии.

Екатерина II вначале сопротивлялась плану раздела, так как ей и так принадлежала вся Речь Посполитая, но Фридрих склонил на свою сторону Австрию, открывая перед ней возможность территориальных приобретений в Польше вместо утраченной Силезии. Россия, изнурённая войной с Турцией, неурожаями и голодом, воевать против Австрии, Пруссии, Франции, Турции и Барской конфедерации одновременно не могла.