В этот день в 1723 году Петр I подписал указ о запрете подношений чиновникам, то есть - запретил взятки
25 июля 2020, 17:38[ «Аргументы Недели» ]
«... Дабы впредь плутам, которые стремятся лишь к тому, чтобы подложить мину под всякое доброе дело и удовлетворять свою несытость, невозможно было никакого оправдания сыскать, того ради запрещается всем чинам, которые у дел приставлены великих и малых, духовных, военных, гражданских, официальных и общественных собраний ...» брать мзду всякую.
Когда Петр, в порыве гнева, воскликнул, - всякого кто украл достаточно, чтобы купить веревку – вешать! Генерал-прокурор Павел Ягужинский с кротостью сказал монарху, - Ваше величество рискует остаться без подданных.
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