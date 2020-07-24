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Этот день в истории ХХ века связан с развитием ядерного оружия

, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

Этот день в истории ХХ века связан с развитием ядерного оружия
Фото: соцсети

В Потсдаме (пригород Берлина) во время международной конференции 24 июля 1945 года американский президент Гарри Трумэн информировал главу советского правительства Иосифа Сталина о создании в США нового сверхмощного «супер-оружия».

США провели очередные ядерные испытания 24 июля 1957 года на полигоне в Неваде. СССР так же отметился проведением тестового ядерного взрыва на полигоне близ Семипалатинска (Казахстан) 24 июля но уже в 1970 году.

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