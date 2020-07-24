В этот день в 1942 году немецкие войска повторно захватили Ростов-на-Дону
24 июля 2020, 18:04[ «Аргументы Недели» ]
Немецкие войска 24 июля 1942 года второй раз за Великую отечественную войну захватили Ростов-на-Дону. Началась битва за Кавказ, которая продлилась до поздней осени 1943 года.
Вторая оккупация Ростова-на-дону была гораздо длиннее и кровавее, чем первая и в общей сложности длилась 205 дней (24 июля 1942 - 14 февраля 1943). За это время было расстреляно около 40 тысяч жителей Ростова (из них около 30 тысяч евреев), более 50 тысяч горожан были угнаны на рабский труд в Германию, а сам город полностью разрушен.
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