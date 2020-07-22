Армянская «империя» Варажнуни

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22 июля 2020, 23:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Армяне в Византийской империи нередко играли значительные роли. Порою представители этой диаспоры становились могущественными военачальниками и даже императорами. Империя охотно принимала христианских собратьев в своих владениях, особенно тех, кто бежал на запад от гнёта Сасанидов. Ведь армяне стали одними из первых народов, кто целиком и полностью принял веру в Христа. В Византии существовала целая армянская община, которая потом сыграла важнейшую роль в истории государства.

Из видных военачальников можно выделить Нарсеса, жившего при императоре Юстианиане и бывшего его лучшим полководцем. Впоследствии, армянская знать начала активно смешиваться с греческим нобилитетом. По некоторым данным, знаменитый император Иоанн Цимисхий, бросивший вызов самому Святославу, тоже имел корни из Армении.

Филарет Варажнуни – не менее известная личность в истории Византии. Армяне его уважают и почитают. Варажнуни считается уроженцем местности Варажнуник, находящегося в южной части Армянского нагорья. Историки также приравнивают его к знаменитой династии Вахрамиев, считающейся могущественной в тогдашней Византии. Нередко представители этой семьи занимались ответственные посты в империи. Первое время своей жизни Варажнуни совершенствовался в военном деле, верно служа Константинополю. В 1067 году во время войны с Сельджуками, Филарет был назначен Великим Доместиком схол Востока, высшим командующим в регионах. Ему подчинялось до 20 000 солдат, среди которых были наёмники разных мастей и даже из Европы. В легендарной битве при Манцикерте Варажнуни участия не принимал. Тогда византийская армия Романа IV была наголову разгромлена турками.

Во времена гражданской войны в империи (1071-1072 гг.) великий доместик участия не принимал, и оставался контролировать восточные земли. Армяне объявили нейтралитет по отношению к ситуации в Византии. Но после победы Михаила VII, Варажнуни объявил, что не признаёт нового императора. К тому же новый басилевс быстро направил на Восток нового доместика, которого также никто не признал. Противодействие Константинополю и его новому правительству сделала Филарета едва ли не полноправным императором Малой Азии. Ослабленная и разгромленная Сельджуками Византия уже не могла противостоять очередному мятежнику. Война с армянами бы вылилась в ещё более худший кризис. Уже в 1072 году самодержец Варажнуни переносит армянский патриарший престол на свои земли. Своим центром он объявляет город Мараш. Таким образом, он обзаводится не только собственным царством, но и утверждает церковную систему. Однако благодаря своим постоянным вмешательством Филарет сумел рассориться, как с армянской церковью, так и с сирийским духовенством.

С 1073 года Варажнуни управляет владениями, как полноправный независимый монарх. Его уже не воспринимают ни как доместика, ни как просто византийского полководца. С Филаретом начинают считаться многие окрестные правители. Варажнуни издавна мечтал о создании могущественного армянского государства, достойного и крепкого, что бросало бы вызов огромным империям. Но для начала нужно было объединить остальных князей, которые не желали подчиняться новому самодержцу. Пришлось Филарету воспользоваться помощью сельджуков. Закончилось всё тем, что ему удалось встать во главе множества армянских правителей и фактически получить во владения их земли. Варажнуни стали принадлежать Мараш, Кесун, Цовка, Пира и даже известный город Эдесса, в котором большая часть населения состояла из армян. Вся Киликийская земля подчинилась его власти. Даже Византия признала могущество нового восточного правителя и объявила его августом. Это означало, что Филарет автоматически становится императором подконтрольных земель, равному Константинопольским монархам. Он стал величаться Августом и Севастом. Его армия изрядно пополнялась как местным населением, так и всевозможными наёмниками. Единственной преградой к могуществу оставалась угроза в лице Сельджуков. Подступающие орды турок грозились полностью уничтожить новообразованную Армянскую империю.

В 1084 году Сулейман-ибн-Кутумыш с огромной армией захватил Антиохию, нанеся жестокий удар империи Варажнуни. Государство начинает стремительно распадаться. Нападения сельджуков происходят практически повсюду. В Эдессе же вспыхивает мощнейшее восстание местных жителей. Тогда Филарету пришлось пойти на самый отчаянный шаг за всё своё правление. В 1086 году правитель распадающегося царства заключает временный союз с Малик-шахом, сельджукским султаном. Для этого его обязывают принять ислам. Ради своих людей и «ради благополучия всех христиан» Варажнуни отказывается от старой халкедонской веры. Но всё же ему так и не удалось спасти государство от разрушения. Многие князья, бывшие под его властью, устали от «тирании» и решили сбросить с себя владычество великого Севаста. Раскол и междоусобицы привели могущественную империю к быстрому обрушению. Варажнуни так и не сумел спасти своё царство. Он снова обратился в христианство и вскоре умер в одном из монастырей. Его империя перестала существовать. Часть земель сохранились за независимыми князьями, другие же были полностью захвачены Сельджуками.