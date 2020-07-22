В этот день войска Тамерлана ворвались в мятежный Багдад
22 июля 2020, 17:45[ «Аргументы Недели» ]
Железный хромец наказал Багдад (уже единожды захваченный им в 1393 году) за неподчинение. 40-дневная осада и штурм 22 июля означал для бывшей процветающей столицы Аббасидского халифата – полное разрушение.
Багдад был столицей некогда процветающей и могущественной арабской-исламской империи - Аббасидского халифата. В 1393 году войска Тамерлана в первый раз взяли этот говор штурмом. Но, жители Багдада, после ухода войск завоевателя, проявили непокорность. Пришлось железному хромцу повторно осаждать и штурмовать этот город. После падения Багдад и его почти 90-тысячное население были уничтожены.
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