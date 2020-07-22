В этот день в 1961 году состоялся первый полёт советского экраноплана «СМ-1»
22 июля 2020, 17:35[ «Аргументы Недели» ]
22 июля 1961 года конструктор Ростислав Алексеев отправился в полет на первом своем детище, летающем за счет экранного эффекта. Только в послевоенной России сумели создать летающие корабли, способные развивать скорость 400–500 км/ч, и это – экранопланы.
В Советском Союзе над экранопланами работами два конструкторских бюро, но лишь одному ОКБ -Таганрогскому удалось довести свои машины до серийного производства.
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