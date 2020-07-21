В этот день в 1798 году Наполеон одержал победу в Битве у пирамид

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21 июля 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Битва у пирамид стала решающей в кампании 1798 года. Войско Французской Директории 21 июля 1798 года разбило в три раза превосходящую армию мамелюков в 6 км от Каира и в 15 км от Гизы, можно сказать - рядом с пирамидами. Следы от наполеоновских пуль и ядер до сих пор видны на древнеегипетских руинах.

Войска Наполеона насчитывали 20 тыс. штыков и сабель, а предводитель мамелюков Мурад-Бей выставил против французов 21-тысячную конницу, при поддержки незначительного количества пехоты и старых пушек. Другая армия мамелюков находилась на противоположной берегу Нила и не смогла принять участие в баталии.

Конница Мурад-Бея атаковала французов в привычной манере – бесформенной массой. Наполеон построил свою пехоту в каре, расположенные в две линии. Всадники против такого боевого порядка бессильны. Мамелюки тысячами гибли под пулями и картечью, летящей поверх голов французской пехоты, артиллерию Наполеон использовал умело. Напомним, он начинал военную службу, как артиллерийский офицер. Всадники, прорвавшиеся сквозь стену пуль и картечи, гибли на французских штыках. Когда Наполеон двинул вперед линии своих каре мамелюки дрогнули и начали отступать. На других участках поля боя французы также одерживали верх. После того, как сам Мурад-Бей с небольшим отрядом всадников покинул поле боя, египетское войско охватила паника. Бегство было повальным, многие бросались в воду, чтобы вплавь перебраться на безопасный берег Нила и тонули. Потери мамелюков составили около 7 тыс. погибшими и ранеными, также насчитывалось до 3 тыс. умерших и покалеченных среди бойцов – феллахов и бедуинов. Наполеон признал, что в его войске погибло 29 и было ранено около 260 человек. Скорее всего все вышеприведенные данные не соответствую действительности. Привычка Наполеона преувеличивать свои достижения – известна.