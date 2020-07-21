В ночь 21 июня в 1941 году люфтваффе впервые бомбили Москву
21 июля 2020, 21:37[ «Аргументы Недели» ]
Ночь с 21 на 22 июля выдалась для москвичей беспокойная. Впервые немецкая бомбардировочная авиация подвергла массированному налету столицу СССР.
Решение о бомбардировках Москвы принималось на самом верху. 19 июля 1941 года была утверждена директива «О дальнейшем ведении войны на Востоке» и ставилась задача «по возможности быстрее начать силами 2-го воздушного флота, временно усиленного бомбардировочной авиацией с Запада, воздушные налёты на Москву». Экипажи подбирали тщательно, задачу им ставил лично командующий 2-м воздушным флотом генерал-фельдмаршал Кессельринг.
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