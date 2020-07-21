В этот день в 1940 году военное руководство Германии приступило к разработке плана нападения на СССР
21 июля 2020, 21:25[ «Аргументы Недели» ]
Стратегический план нападения нацистской Германии на СССР получил наименование план «Барбаросса» в дальнейшем он был оформлен в директиву № 21. Немецкие источники свидетельствуют, что данное решение было принято в Берлине после отказа Москвы вступить в тройственный союз.
План был назван в честь императора Священной римской империи германского народа Фридриха I, прозванного Барбаросса за рыжую бороду. Этот документ предусматривал Блицкриг – молниеносную войну, подобную тем, что Вермахт провел во Франции и Норвегии. По плану основные силы РККА должны быть уничтожены еще в приграничных районах, а к началу осени германским войскам предписывалось выйти на линию Архангельск – Астрахань.
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