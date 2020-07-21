В этот день в 1774 году Россия и Турция подписали мирный договор
21 июля 2020, 19:56[ «Аргументы Недели» ]
Российская и Османская империи 21 июля 1774 года подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор, ставший логическим завершением Русско-турецкой войны 1768—1774, победоносной для Санкт-Петербурга.
По указанному выше договору Крым и сопредельные татарские области признавались независимыми от Османской империи. Россия в свою очередь получила во владение крепости Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн с землями между Днепром и Бугом. Также под корону российскую отошла Большая Кабарда. Русские торговые корабли получили право беспрепятственно ходить по Черному морю и пересекать проливы Босфор и Дарданеллы.
Молдова и Валахия перешли под протекторат Российской империи. Порта (другое наименование Османской империи) обязалась предоставлять «твердую защиту христианскому закону и церквам оного» на своих землях.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.