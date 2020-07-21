В этот день в 1774 году Россия и Турция подписали мирный договор

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21 июля 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российская и Османская империи 21 июля 1774 года подписали Кючук-Кайнарджийский мирный договор, ставший логическим завершением Русско-турецкой войны 1768—1774, победоносной для Санкт-Петербурга.

По указанному выше договору Крым и сопредельные татарские области признавались независимыми от Османской империи. Россия в свою очередь получила во владение крепости Азов, Керчь, Еникале и Кинбурн с землями между Днепром и Бугом. Также под корону российскую отошла Большая Кабарда. Русские торговые корабли получили право беспрепятственно ходить по Черному морю и пересекать проливы Босфор и Дарданеллы.

Молдова и Валахия перешли под протекторат Российской империи. Порта (другое наименование Османской империи) обязалась предоставлять «твердую защиту христианскому закону и церквам оного» на своих землях.