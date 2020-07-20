В этот день в 1653 году русское посольство прибыло в столицу запорожцев

Аргументы Недели → История 13+

20 июля 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Считается, что 20 июля 1653 русское посольство прибыло в Чигирин с уведомлением о согласии царя взять под своё покровительство запорожское казачество.

В 1653 году, после очередной челобитной в адрес русского царя, Москва решилась всё-таки откликнуться на просьбу Хмельницкого. Великая Россия и так всегда считала земли Гетманщины незаконно у неё отторгнутыми. Сам царь Алексей Михайлович чувствовал себя более уверенно. Его личные политические амбиции во многом были связаны с религией. И Россия пожелала выступить в роли защитника всех православных христиан».