В этот день в 1402 году Тамерлан разбил Баязида I

20 июля 1402 года армии Тамерлана и османского султана Баязида I сошлись в битве под Анкарой. Татары из войска Баязида вскоре дезертировали и перешли на сторону Тамерлана, лишив султана четверти его войска, затем его покинула анатолийская конница и это предрешило участь Баязида.
Тамерлан занял для битвы выгодную позицию и уничтожил источники воды на пути османской армии. Турки тысячами умирали от жажды и переутомления. Тамерлан расположил своё войско между измученными силами Баязида и крепостью, которая должна была поддерживать турецкое войско. Во время сражения анатолийские всадники из армии Баязида увидели своих беев в армии Тамерлана и также массово дезертировали. В ожесточённом сражении османское войско было разбито, Баязид попытался бежать, но был пленён и доставлен к Тамерлану.
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