В этот день в 1799 году Павлом I подписан указ о создании Российско-американской компании

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19 июля 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

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Этот указ объявлял о создании Российско-американской компании и уточнял, что акт, составленный в Иркутске 3 августа 1798 года действителен «во всех его статьях, которые оныя правилами не отменены».

Утверждённым в тот же день «Правилам для учреждаемой компании» был придан характер поправок к уставу Соединённой американской компании. В целом они дополняли статьи устава 1798 года по трём основным направлениям: изменения в капитале компании, куда добавлялась ещё тысяча акций. В компанию разрешалось вступать всем российским подданным. Так же был утвержден монопольный статус единой компании и прописано точное определение границ Российской империи в «Северо-Восточной части Америки».