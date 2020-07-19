В этот день в 1996 году русским войскам сдалась турецкая крепость Азов

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19 июля 2020, 19:16 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

После длительных артиллерийских обстрелов 19 июля 1696 года осажденный и измотанный кровопролитными боями гарнизон Азова сдался войскам, при которых находился Петр I.

Русские войска начали осаду Азова 16 мая 1696 года. На этот раз Петр учел все ошибки неудачной кампании 1995 года. Донские казаки 20 мая на галерах напали на караван турецких кораблей в устье Дона. Османы потеряли 2 галеры и 9 малых парусников. Российский флот, на скорую руку построенный на верфях в Воронеже, вышел 27 мая в Азовское море и блокировал крепость со стороны азовской акватории. Подошедшая турецкая военная флотилия явно уступала в силах русским кораблям и потому не решилась совершить прорыв к осажденным.

Далее, 10 и 24 июня турки провели две вылазки из крепости, надеясь на помощь 60-тысячного татарского войска, стоявшего лагерем к югу от Азова, за рекой Кагальник. Умелыми действиями русские отразили атаки турецкой пехоты и обратили в бегство тартар. Инженерная подготовка штурма была завершена к 16 июля. Подведены саперные галереи к крепостным стенам и обустроены батареи осадных орудий на расстоянии позволяющем обстреливать всю цитадель. У казаков не выдержали нервы и 17 июля 1500 донцов и запорожцев самовольно ворвались в крепость и засели в двух бастионах.

После длительных артиллерийских обстрелов 19 июля 1696 года гарнизон Азова сдался. Также сдалась крепость Лютих, находившаяся в устье самого северного рукава Дона.