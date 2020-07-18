В этот день в 1792 году русский корпус Каховского разгромил польско-литовский отряд Костюшко
18 июля 2020, 19:01[ «Аргументы Недели» ]
Сражение произошло близ деревни Дубенки 18 июля 1792 года. Русский корпус, которым командовал генерал-аншеф Михаил Каховский имел 25 тыс. штыков и сабель при 42 полевых пушках. Отряд Тадеуша Костюшко имел 5300 штыков и сабель при 24 орудиях полевой артиллерии.
После переправы через Буг русские расположились у деревни Дубенки. Обнаружив противника Каховский, развернул свой корпус в линию колонн фронтом протяженностью 3 км между селами Дубенки и Влодава. Костюшко расположил хорошо укрепленные позиции между селами Уханька и Воля-Хабова. Русские атаковали фланги поляков, предварительно артиллерийским огнем подавив батареи противника. Бой был кровопролитным и недолгим. Польско-литовский отряд, потеряв до 900 бойцов убитыми, отступил через густой лес, где преследование было затруднительно.
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