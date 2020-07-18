В этот день в 1770 году русская армия нанесла сокрушительное поражение имевшему превосходство татарско-турецкому войску

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18 июля 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Будучи в меньшинстве русские войска под командованием генерал-аншефа Петра Румянцева 7 июля 1770 года в 4 утра атаковали укрепленные позиции более чем вдвое превосходящего по силам противника у реки Ларга. 38-тысячный корпус Румянцева разгромил 80-тысячное войско турок и крымских татар.

Петр Румянцев разделил свой корпус на две части построил свою пехоту в несколько каре в шахматном порядке, согласно правилам военного искусства того времени. И двинул на рассвете свои боевые порядки на лагерь супостата (расположенного близ села Кысть), охватывая его с флангов. Русская артиллерия была помещена внутри каре (построенных в две лини) а конница действовала между ними. У Румянцева было до 38 тыс. штыков и сабель (исчисление пехоты шло в штыках. а конницы – в саблях) и 115 полевых артиллерийских орудий. Войско противника возглавлял крымский хан Каплан-Гирей, у которого было 65-тысячный отряд татар и 15-тысячный отряд турок, всего около 80 тыс. воинов. Противник увидел русских уже в непосредственной близости от свои аванпостов. В турецко-татарском лагере поднялась тревога, бойцы поспешно собирались под бунчуками своих командиров, в их действиях наблюдалась некоторая хаотичность.

Но, вскоре турецкие и татарские отряды вышли на оборонительные укрепления и завязалась перестрелка. Каплан-Гирей несколько раз бросал своих воинов в контратаки, но русские каре успешно отбивали их, причиняя противнику чувствительный урон. Контратакующие попадали под перекрёстный обстал русских каре. Русская артиллерия стреляла поверх голов своих солдат и поражала противника ядрами и картечью. Пробившиеся к русским боевым порядкам османы гибли на штыках и получали фузейные выстрелы в упор. Бойцы супостата, проникшие меж каре, гибли от сабель находящейся там русской конницы.



Каплан-Гирей с болью в сердце наблюдал как русские боевые порядки перед штурмом турецких ретраншементов перестраиваются из каре в колонны, соблюдая стройность, а затем - наваливаются на его оборонительные укрепления и берут их одно за другим. Татарский хан не мог ничего противопоставить этой мощи. Ситуацию усугубляло то, что войска Румянцева зажимали турок и татар в клещи с флангов, создавалось впечатление, что русские имеют значительное превосходство в силах. В османском стане началась паника. К полудню войско крымских татар дрогнуло первым, за ним подались назад и турки. Вскоре османский корпус ударился в поголовное бегство. Русская конница рванулась вперед, преследуя и уничтожая противника.

Генерал-аншеф Петр Румянцев писал в своей реляции императрице российской Екатерине II: «…В сей день, достигнувши неприятеля за речкою Ларгою на высотах, примыкающих к левому берегу Прута, одержала армия вашего императорского величества величайшую над ним победу. Было тут турков и татар премногочисленно, а командовали ими сам хан крымской и паши: Абаза, Измаил и Абды… считалась вся их армия до восьмидесяти тысяч. Неприятель с таковыми великими силами имел лагерь на превысокой и неприступной горе с обширным ретраншаментом, и его канонада командовала всею окрестностию… на рассвете с разных сторон поведши атаку, выбили штурмом неприятеля из всего его лагеря, поражая сопротивляющихся и брав одно за другим укрепления… Потеря наша в людях при сем важнейшем деле есть весьма мала».

Русским в результате этой победы над османами досталась все артиллерия, лагерь и обоз. В турецко-татарском войске павших насчитывалось более тысячи, в плен сдалось около 2 тыс. османских бойцов. Урон русского войска не превысил 100 человек.