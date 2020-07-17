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В этот день в 1936 году с мятежа армии началась гражданская война в Испании

, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

В этот день в 1936 году с мятежа армии началась гражданская война в Испании
Фото: соцсети

События того дня обросли мифами, согласно большинству из них консолидированное антиправительственное выступление испанских военных началось с передачи по центральному радио объявления: «En toda España cielo despejado» (над всей Испанией безоблачное небо).

На самом деле не известно был ли такой призыв вообще. В реальности 17 июля 1936 года против республиканского правительства выступила группа военных в Испанском Марокко и на Канарских островах. А уже утром 18 июля мятеж охватил гарнизоны по всей стране. Сторону путчистов приняли 14 тысяч офицеров и 150 тысяч нижних чинов. Война завершилась победой путчистов во главе с генералом Франко, который затем возвратил в страну монархию.

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