В этот день в 1942 году началась оборона Сталинграда
17 июля 2020, 20:45[ «Аргументы Недели» ]
17 июля 1942 года завязались тяжелые бои на дальних и ближних подступах к городу. Для наступления на сталинградском направлении из состава немецкой группы армий «Б» была выделена 6-я армия под командованием генерал-полковника Фридриха Паулюса и 4-я танковая армия.
Сталинград принял на себя мощный удар и отвлек значительные силы немцев с Кавказского направления. Более чем 300-тысячную немецкую группировку встретили отходившие на восток по степям междуречья Дона и Волги сильно потрепанные части РККА. В дальнейшем Москвой сюда были стянуты войска численностью около 324 тыс. штыков. Сталинградская битва стала одной из самых кровопролитных в истории войн.
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